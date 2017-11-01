Задравшую юбку против извращенцев студентку заподозрили в занятии эскортом

Студентку юридического факультета СПбГУ Анну Довгалюк, опубликовавшую призыв признать апскертинг (заглядывание девушкам под юбки) преступлением против личности, заподозрили в занятости в сфере секс-услуг. Опасениями на странице Facebook поделился журналист Александр Бунин.

Он сообщил, что его смутили фотографии девушки в соцсети, на которых она ведет гедонистический образ жизни в дорогих отелях, ресторанах и курортах. Журналист предположил, что этому способствует титул студентки «Мисс Федерация-2017».

«Организаторы — никому не известное агентство "Ирбис", которое сидит на... Заморенова в бывшем ночном клубе «Арлекино», известном своими... Короче, известном. Это даже не мыши против сыра, это просто распродажа», — написал Бунин, предложив провести флешмоб против эскортниц (девушек, за деньги сопровождающих состоятельных мужчин на различных мероприятиях и иногда оказывающих интимные услуги, — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Довгалюк заявила о том, что с начала года активисты Санкт-Петербурга получили более 350 жалоб от пострадавших от апскертинга, который является «элементом масштабного неуважения к женщинам». Извращенцы, как было указано в ролике, не только смотрят под юбки, но и снимают на телефон, а записи, в которых видны и лица жертв, выкладывают в интернет. На кадрах девушка в красном платье медленно задирала юбку в петербургском метрополитене в тот момент, когда из вагонов выходили пассажиры.