На двери разрешившего смотреть под юбки рыцаря повесили гирлянду из трусов

Перед дверью британского депутата-консерватора Кристофера Чопа, заблокировавшего принятие закона об апскертинге — фотографировании девушек из‐под юбки, вывесили гирлянду из трусов. Об этом сообщило издание The Independent.

Художница Лорна Рис (Lorna Rees) повесила растяжку, на которой висели три объекта нижнего белья с фразой: «Никто не должен иметь возможность фотографировать мои трусы, пока я сама этого не захочу». Рис объяснила, что пошла на этот шаг, так как считает, что Чоп «не представляет интересы населения — защиту женщин, а кричит о формальностях и прячется».

В то же время Чоп, имеющий статус рыцаря, заявил, что поддерживает борьбу с вуайеристами, и назвал апскертинг «грубым, унизительным и неприемлемым». Однако 71-летний депутат добавил, что заблокировал принятие закона из принципа, так как 15 июня, когда его предложили, не было времени на его полноценное обсуждение. «Предположения, что я какой-то извращенец, абсолютно расходятся с истиной», — отметил он.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что Чоп был не до конца уверен в том, что такое апскертинг. Инициатор закона Джина Мартин пообещала ему помочь разобраться с термином.

Второе обсуждение законопроекта состоится 6 июля. Если его примут, запрет может вступить в силу до конца лета.

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