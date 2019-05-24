Завоевавший Кремль в фотошопе украинский министр стал героем мемов

Бывший министр обороны Украины Степан Полторак, который опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем, стал героем мемов. Подборка фотожаб с экс-министром появилась на сайте Pikabu.

Пользователи совмещали фото министра с кадрами катастроф и известных сериалов. Полторак оказался на фоне горящего собора Парижской Богоматери и стал героем пятой серии последнего сезона «Игры престолов», в которой дракон сжег столицу Семи Королевств.

В комментариях к подборке пользователи заметили, что кадр с разрушенным Кремлем из исходного поста министра был взят из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».

20 мая Полторак написал заявление об отставке с поста главы Минобороны. В тот же день он опубликовал в своем Facebook-аккаунте фотоколлаж с разрушенным Кремлем. В подписи он отметил, что Украине удалось создать «мощную армию патриотов, способную дать отпор сильному агрессору». Спустя час Полторак удалил изображение.

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