Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем. Изображение он разместил в своем Facebook-аккаунте.

«Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира», — написал Полторак, поблагодарив украинцев за «поддержку и теплые слова».

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Глава Минобороны добавил, что на Украине создана мощная армия патриотов, способная дать отпор сильному агрессору. «Мы идем вперед! Победа за нами!» — заключил он.

Спустя час после публикации Полторак удалил коллаж с Кремлем, оставив лишь текст.

Степан Полторак подал в отставку 20 мая после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Фотографию заявления на имя главы государства он показал своим подписчикам в социальных сетях.

Полторак занимал должность министра обороны Украины с 14 октября 2014 года. Осенью 2018-го был уволен с военной службы, оставшись главой ведомства в гражданском статусе в связи с требованиями стандартов НАТО.

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