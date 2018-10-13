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Министр обороны Украины лишился погон

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Степан Полторак

Президент Украины Петр Порошенко уволил министра обороны Степана Полторака с военной службы, сообщает УНИАН.

Полторак продолжит занимать свой нынешний пост, но уже в гражданском статусе в связи с требованиями закона о национальной безопасности.

По словам Порошенко, он с тяжелым сердцем принял рапорт об увольнении Полторака с военной службы. Президент отметил, что решение о том, чтобы теперь уже отставной генерал армии продолжил руководить Минобороны, он принял ввиду вклада военного в «возрождение Вооруженных сил Украины».

Степан Полторак возглавил министерство обороны Украины в октябре 2014-го, до этого он в течение полугода командовал Национальной гвардией и несколько недель — внутренними войсками. На военной службе был с 1983 года.

В России в отношении Полторака возбуждено несколько уголовных дел. Следствие заявляло, что министр отдавал «преступные приказы» об артиллерийских обстрелах гражданских объектов на территории самопровозглашенных республик Донбасса. Сам Полторак, как передавал ТАСС, комментировал эти обвинения так: «Это говорит [о том], что мы делаем правильные шаги».

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