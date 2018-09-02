Минобороны Украины пожаловалось на атаку российских пранкеров

Минобороны Украины заявило, что российские пранкеры пытались вынудить главу ведомства признать ответственность за последние события в Донецке. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать Министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что провокация была сразу же разоблачена. «Они [пранкеры], на понятном для них языке, были отправлены в соответствующем направлении», — подчеркнули в ведомстве.

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31 августа в Донецке был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. В кафе «Сепар», куда он прибыл на поминки артиста российской эстрады Иосифа Кобзона, сработало заложенное взрывное устройство. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева, заявили в ДНР.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Захарченко устранили по приказу российских спецслужб, однако не исключает, что убийство стало результатом междоусобных войн на неподконтрольных территориях.

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