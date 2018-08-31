В ДНР подтвердили причастность Украины к убийству Захарченко

Задержанные по подозрению в убийстве главы ДНР Александра Захарченко признались, что в преступлении замешана Украина. Об этом в пятницу, 31 августа, рассказал журналистам временно сменивший его на посту Дмитрий Трапезников, передает «Донецкое агентство новостей».

«В результате допроса они [задержанные] подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — сказал врио главы ДНР.

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Он добавил, что в республике ожидают провокаций со стороны украинских силовиков, передает РИА Новости. «Есть движение военной техники, зафиксированы ряд нарушений, мы держим руку на пульсе, владеем ситуацией», — отметил Трапезников.

Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории ДНР объявлено чрезвычайное положение. Выезд за пределы республики закрыт, усилены меры безопасности.

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. В Киеве случившееся сочли результатом междоусобных войн. Служба безопасности Украины отвергла обвинения в причастности к взрыву. МИД России назвал убийство Захарченко терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти.

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