В ДНР объявили чрезвычайное положение

На всей территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в связи с убийством главы республики Александра Захарченко объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает агентство News-Front.

Отмечается, что на данный момент выезд за пределы республики закрыт.

Такая же информация появилась на ресурсе «Страна.ua». Отмечается, что в Донецке замечены бронетранспортеры.

«Царьград» указывает, что «появилась информация о стягивании к границам ДНР и ЛНР украинских армейских сил». Пока сообщения о столкновениях на границе не подтверждаются, а источники внутри республик говорят, что речи о боестолкновениях пока не идет.

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Также в инциденте пострадали еще три человека, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает убийство Захарченко как теракт, а также обвинила в этом украинские власти.

В свою очередь Служба безопасности Украины предположила, что убийство главы ДНР является «результатом междоусобных войн», однако, по одной из версий Киева, за преступлением может стоять Москва.

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