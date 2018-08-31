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Москва обвинила Киев в убийстве главы ДНР и кровавой бойне

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Продолжение: Стали известны обстоятельства гибели Захарченко

МИД России назвал убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Есть все основания полагать, что за его (Захарченко — прим. «Ленты.ру») убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — сказала она.

«В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (...). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне», — добавила Захарова.

В МИД подчеркнули, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования «этого преступления».

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили информацию о гибели Захарченко и заявили, что его убийство является «результатом междоусобных войн», однако, по одной из версий, за преступлением может стоять Москва.

Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар» недалеко от его резиденции. Также пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он госпитализирован. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.

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Предыстория: Киев отреагировал на убийство Захарченко
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