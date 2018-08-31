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Стало известно о смертельном ранении главы ДНР Захарченко

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Продолжение: Погиб глава ДНР Александр Захарченко

При взрыве в кафе «Сепар» в Донецке смертельное ранение получил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщает Life со ссылкой на источники с места событий.

РИА Новости уточняет, что заведение находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко.

Корреспондент Донецкого агентства новостей сообщает, что в кафе прогремел мощный взрыв, на место прибыли машины экстренных служб. По его данным, пострадал один человек, его госпитализировали. Источник в силовых структурах ДНР сообщил «Интерфаксу», что один человек погиб, минимум трое пострадали.

Александр Захарченко возглавил Совет министров ДНР в августе 2014 года, сменив на этом посту Александра Бородая. В ноябре того же года он победил на всеобщих выборах главы ДНР и с того времени занимает эту должность.

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