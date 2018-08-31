Задержаны предполагаемые убийцы Захарченко

Правоохранительные органы самопровозглашенной ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка.

По его информации, задержанные — украинские диверсанты и связанные с ними лица. На момент поимки они находились в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.

42-летний Захарченко скончался в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Его гибель официально подтвердили в администрации ДНР, передает Донецкое агентство новостей. Глава республики, по данным источников, получил смертельное ранение. Кроме того, пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Захарченко был главой ДНР с ноября 2014 года. До этого он в течение трех месяцев руководил Советом министров республики.

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