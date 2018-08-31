Появилось видео с места убийства Захарченко

В эфире телеканала «Россия 24» показали видеоролик с места, где 31 августа был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

На кадрах видно расположенное в центре Донецка кафе «Сепар», в котором и произошел взрыв, убивший Захарченко. Место оцеплено, там работают взрывотехники.

«Закладка взрывчатки внутри ресторана. На входе сразу произошел взрыв», — рассказал RT советник главы ДНР Александр Казаков.

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Также в инциденте пострадали еще три человека, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает убийство Захарченко как теракт, а также обвинила в этом украинские власти.

В свою очередь Служба безопасности Украины предположила, что убийство главы ДНР является «результатом междоусобных войн», однако, по одной из версий Киева, за преступлением может стоять Москва.

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