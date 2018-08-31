Захарченко нашли замену

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики стал вице-премьер Дмитрий Трапезников. Он занял этот пост после смерти Александра Захарченко. Об этом заявил журналистам председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает в пятницу, 31 августа, «Интерфакс».

«В соответствии с частью 1 статьи 102 конституции ДНР принято решение в связи с гибелью Захарченко возложить обязанности на заместителя председателя Совмина Трапезникова Дмитрия Викторовича», — уточнил он.

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Все подозреваемые в убийстве главы ДНР задержаны, их личности установлены. Как передает РИА Новости, их причастность к украинской диверсионно-разведывательной группе подтверждена. Отмечалось также, что к инциденту может иметь отношение телохранитель Захарченко, который исчез сразу после случившегося. Его разыскивают.

Днем 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, при котором погиб находившийся там глава ДНР. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Сопровождавших его двух человек, в том числе министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева, доставили в больницу.

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