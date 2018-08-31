В убийстве Захарченко заподозрили его охранника

Охранник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко может быть причастен к его убийству. После взрыва в кафе в Донецке он исчез, мужчину разыскивают, сообщил «Интерфаксу» в пятницу, 31 августа, источник в силовых структурах ДНР.

По словам собеседника агентства, телохранителя сейчас рассматривают как одного из подозреваемых.

Ранее в пятницу в Донецке заявили, что все предполагаемые убийцы главы ДНР задержаны. По предварительным данным, это украинские диверсанты и связанные с ними лица.

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Захарченко погиб в пятницу в центре Донецка. Он умер на месте из-за черепно-мозговой травмы, полученной при взрыве в кафе «Сепар». Два человека, сопровождавших главу ДНР, тяжело ранены, их отвезли в больницу. Один из них — вице-премьер и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Имя второго неизвестно.

Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи с гибелью Захарченко и назвал его убийство подлым. «Это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока [Украины]», — приводятся слова главы государства в телеграмме. Киев счел инцидент результатом междоусобных войн.

Позже в сети появилось видео с места происшествия.

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