Путин отреагировал на убийство главы ДНР

Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи с убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Его заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока [Украины]. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — приводятся слова Путина в президентской телеграмме.

«Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание», — добавил глава государства. Он также назвал Захарченко «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса».

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В МИД России назвали убийство лидера ДНР терактом и обвинили Киев в его организации, а также в развязывании «кровавой бойни». В Службе безопасности Украины, в свою очередь, заявили, что за гибелью Захарченко могут стоять российские спецслужбы.

Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар» недалеко от его резиденции. Также пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он госпитализирован. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.

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