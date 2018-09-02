Опубликована запись разговора российских пранкеров с министром обороны Украины

В сети появилась аудиозапись разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента Петра Порошенко. Она опубликована на их канале в YouTube.

По легенде, Порошенко якобы позвонил главе украинского Минобороны из самолета, следовавшего в Киев из Вашингтона, где ранее президент встречался со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

«Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите <…>. Ты не знал, что в Донецк едут люди? Они что, охренели, что ли?» — спросил у Полторака голос украинского лидера. После этого «Порошенко» попытался выяснить у министра, кто из военных ездил в Донбасс, и подчеркнул, что тот несет за все личную ответственность.

Материалы по теме Захарченко взорвали в Донецке Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы

В ответ Полторак заявил, что не понимает, о чем речь, и что не знает, «кто ездил в Донецк». При этом он добавил, что готов в любой момент написать заявление об отставке.

Во время беседы «президент» также призвал главу Минобороны вывести из Донбасса украинские войска. «Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя», — настаивал он.

Как пояснил RT Лексус, голос на записи действительно принадлежал Порошенко. «Мы нарезали фраз Порошенко из предыдущих разговоров с ним, в том числе нецензурных, которые касались именно обороны Украины, армии в Донецке и дальнейших планов», — уточнил он.

Ранее Минобороны Украины заявило, что российские пранкеры пытались вынудить главу ведомства признать ответственность за последние события в Донецке. «Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать Министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей», — говорилось в сообщении министерства. При этом там заверили, что провокация была сразу же разоблачена.

31 августа в Донецке был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. В кафе «Сепар», куда он прибыл на поминки артиста российской эстрады Иосифа Кобзона, сработало заложенное взрывное устройство. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!