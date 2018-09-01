Назван инициатор убийства Захарченко

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины, сообщил советник лидера ДНР Александр Казаков. Его цитирует РИА Новости в субботу, 1 сентября.

«Мы уже знаем инициатора — это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков.

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Он добавил, что соответствующие признательные показания дали задержанные.

42-летний Захарченко погиб после взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Инцидент произошел 31 августа на поминках российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в один из осветительных приборов — люстру или торшер.

Президент России Владимир Путин навал убийство подлым и выразил надежду на то, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.

Задержанные по подозрению в причастности к покушению признались, что в преступлении замешана Украина. Сколько именно человек были задержаны, пока неизвестно.

Захарченко руководил ДНР с ноября 2014 года.

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