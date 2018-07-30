Из украинской армии началось бегство офицеров

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первые шесть месяцев 2018 года покинули 11 тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт. Об этом в своем письме на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сообщил министр обороны страны Степан Полторак. Его письмо опубликовал портал Ukrmilitary.

По словам Полторака, до конца года ВСУ покинут еще 18 тысяч офицеров и контрактников. Причиной их увольнения указывается недостаточный уровень денежного обеспечения.

В связи с этим Минобороны приняло решение о повышении денежного обеспечения военных с 1 октября 2018 года и обратилось к правительству с просьбой увеличения финансирования из бюджета на 4,5 миллиарда гривен (более 10,5 миллиардов рублей).

«В начале 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло семь тысяч гривен (около 16,5 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около пяти размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. Повышение социальных стандартов с 1 января 2017 года (...) привело к ухудшению материального положения военнослужащих, что спровоцировало отток военнослужащих», — сказано в письме Полторака.

Он также отметил, что денежное обеспечение военнослужащих первого года службы на Украине составляет 7,5 тысяч гривен (около 17,6 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») при средней зарплате по стране 8,7 тысяч гривен (около 20,4 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Полторак указал, что в настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения рядовому составу до девяти тысяч гривен (более 21,1 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), офицерскому составу — до 15,3 тысяч гривен (чуть менее 35,9 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

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