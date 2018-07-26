Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева

Телеканал ZIK / YouTube

В центре Киева бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) поджег себя возле Министерства обороны страны в знак протеста против увольнения его из армии. Детали инцидента публикует УНИАН, видео разместил телеканал ZIK.

Устроивший самосожжение Сергей Ульянов заявил журналистам, что был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления в рядах ВСУ. Своим поступком он хотел привлечь внимание к сложившейся ситуации.

Ульянова пытались остановить другие военнослужащие, однако ему удалось вырваться, облить себя горючей жидкостью и поджечь. Огонь был быстро потушен пожарными и военными, прибывшие на место медики оказали ему первую медицинскую помощь.

В пресс-службе командования Сил специальных операций ВСУ заявили, что до сентября 2017 года Ульянов служил в комендантском взводе одной из воинских частей, а после увольнения со службы он решил судиться с ведомством. «Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску, на который он систематически не появляется», — рассказали в пресс-службе, предположив, «данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда».

Также подчеркивается, что Ульянов и ранее заявлял, что готов сжечь себя. «В июне он обратился на горячую линию министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в Киевской городской государственной администрации новую акцию самосожжения у здания посольства США», — говорится в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!