«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе

Бойцы запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», принимающие участие в конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины, не будут покидать зону проведения операции объединенных сил в Донбассе (ООС — пришла на смену антитеррористической операции, АТО). С таким заявлением в интервью «Донбасс. Реалии» (проекту украинской службы «Радио Свобода») выступил командир Добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правого сектора» Андрей Стемпицкий.

«Добровольцы оставят зону АТО только тогда, когда будут отвоеваны территории, которые оккупированы Россией. В том числе и Крым», — прокомментировал Стемпицкий слова командующего ООС Сергея Наева о невозможности пребывания добровольцев в зоне боевых действий.

Командир роты ДУК Дмитрий Коцюбайло заявил, что добровольцы «Правого сектора» всегда согласовывают свои действия с Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Мы всегда готовы усилить любую бригаду и любой участок фронта, где мы нужны», — поведал он. В штабе ООС сообщили, что на службу в ВСУ перешли более трех десятков бойцов, воевавших ранее в рядах ДУК.

Операция объединенных сил в Донбассе под командованием Вооруженных сил Украины началась 30 апреля, сразу после окончания антитеррористической операции (АТО), начавшейся там в 2014 году после смены власти в Киеве.

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