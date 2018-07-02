Украинские военные заняли населенный пункт в Донбассе

Украинские военные взяли под контроль поселок Золотое-4 в Луганской области. Об этом в понедельник, 2 июля, «Укринформу» рассказал начальник пресс-центра операции объединенных сил Александр Завтонов.

«Мы подтверждаем информацию о взятии под контроль населенного пункта Золотое-4», — сообщил он. По словам Завтонова, операция была проведена без нарушений минских договоренностей.

Глава военно-гражданской администрации города Золотое Константин Ильченко, частью которого является Золотое-4, сообщил «Громадському радио», что ранее поселение имело неопределенный статус, поскольку украинские военные контролировали только часть поселка. «Сейчас опасная нагрузка на население Золотого-4 уже уменьшена, потому что это уже окончательно наша территория», — добавил он.

По его словам, в поселке сейчас живут около 800 человек. «Поселок находится на переднем крае [линии соприкосновения], и, с учетом дальности полета минометной мины, он будет оставаться в зоне поражения. Но серая зона уменьшилась — это факт. Золотое-4 окончательно под украинским влиянием», — подчеркнул Ильченко.

20 июня сообщалось о продвижении бойцов Вооруженных сил Украины на два километра вглубь Луганской области. Руководство операции объяснило свои действия тем, что бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики «слишком близко подходили» к укреплениям украинским военных возле села Желобок, после чего было принято решение передвинуть позиции и создать «линию безопасности».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, жители которых протестовали против государственного переворота на Украине.

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