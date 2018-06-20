Киев активизировал наступление в Донбассе

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинулись на два километра вглубь Луганской области. Об этом сообщается на странице пресс-центра операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции, АТО) в Facebook в среду, 20 июня.

Свои действия руководство операции объяснило тем, что бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики «слишком близко подходили к укреплениям ООС» возле села Желобок, после чего было принято решение передвинуть позиции и создать «линию безопасности».

«Был подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона», — сказано в сообщении. Операция шла две недели в условиях секретности.

19 июня заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях обострилась и является самой напряженной с начала 2018 года. «Увеличение числа нарушений режима прекращения огня мы наблюдаем с середины мая», — указал Хуг.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь последовательно опровергает эти утверждения.

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