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Швейцарские болельщики заехали на линию боев в Донбассе и удивились

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Группа футбольных болельщиков из Швейцарии, направлявшаяся на матч своей команды в Россию на машине, случайно заехала в зону боевых действий в Донбассе и оказалась на передовой. Об этом рассказала журналист и украинский волонтер Анна Домбровская в Facebook.

«Навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк (Украина считает неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией — прим. «Ленты.ру»). Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!» — написала она.

Волонтер задалась вопросом, как туристов могли пропустить через блокпосты в зону Операции объединенных сил (пришла на смену антитеррористической операции — прим. «Лента.ру»). «У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на чемпионат мира по футболу 2018», — подчеркнула она.

Кроме того, швейцарцы, похоже, не знали о том, что на юго-востоке Украины идут активные боевые действия: Домбровская пишет, что они «были в шоке», когда увидели разрушенные дома. Ее подписчики по номерам машины определили, что любители футбола проживают в столичном кантоне Берн.

Матч между Швейцарией и Бразилией состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 17 июня. Сборные находятся в группе Е вместе с командами Коста-Рики и Сербии.

Операция объединенных сил в Донбассе под командованием Вооруженных сил Украины началась 30 апреля, сразу после окончания антитеррористической операции (АТО) Службы безопасности страны, начавшейся там в 2014 году после государственного переворота. Территория вооруженного конфликта была разделена на зоны, в зону боевых действий, кроме силовиков, допускаются только местные жители, а также люди, навещающие семью или могилы родных.

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