На Украине нашли оправдание для трансляции матчей чемпионата мира по футболу

На Украине продолжат транслировать матчи чемпионата мира по футболу в России, чтобы покрыть долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ). Об этом рассказал глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в своем Facebook.

По его словам, для показа следующего всемирного футбольного первенства в Катаре необходимо будет покрыть долг перед ЕСВ, который копится с 2016 года. При этом ЕСВ регулярно напоминал о задолженности и грозил оштрафовать за просрочку и лишить прав на показ ЧМ-2022.

Матч Россия — Саудовская Аравия был показан в эфире украинского телеканала вечером 14 июня. Россияне выиграли со счетом 5:0

5 мая Аласания назвал «смертью для украинского телевидения» показ матчей чемпионата мира.

12 февраля НОТУ отказалась от трансляций матчей ЧМ-2018. Тогда Аласания признался, что отказ от многомиллионного проекта стал трудным решением.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.

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