Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина должна испортить чемпионат мира по футболу, проходящий в России. С таким заявлением он выступил в пятницу, 15 июня, передает агентство «Украинские новости».

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый [фанат], который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила», — указал он.

«Футбольный праздник мы им должны испортить», — подчеркнул Климкин.

Киев рассматривает ряд своих граждан, содержащихся в российских тюрьмах, в качестве политзаключенных. Режиссер Олег Сенцов был задержан российскими спецслужбами 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, Сенцов с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовили серию взрывов в Симферополе 9 мая того же года. Также его обвиняли в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России». В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Второй фигурант дела, Александр Кольченко, был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Фермер Владимир Балух, проживавший в Раздольненском районе на северо-западе Крыма, был задержан в декабре 2016 года. Представители Федеральной службы безопасности утверждали, что на чердаке его дома были найдены патроны и тротиловые шашки. В январе 2018 года Балух был приговорен к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Защита Балуха утверждает, что он подвергся репрессиям за свою политическую позицию — во дворе его дома висел флаг Украины.

Чемпионат мира начался 14 июня. В первом матче сборная России разгромила команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Завершится турнир 15 июля. Украина в чемпионате участия не принимает.

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