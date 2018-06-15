Поездка в Минск потеснила сборную России в графике Путина

Президент России Владимир Путин не поедет в Санкт-Петербург на матч сборных России и Египта, который состоится 19 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 15 июня.

Представитель Кремля уточнил, что в день игры россиян с египтянами Путин посетит Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.

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Ранее в пятницу Дмитрий Песков рассказал, что глава государства остался доволен игрой российской сборной на матче-открытии чемпионата мира по футболу против сборной Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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