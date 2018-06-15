Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил эмоциями жесты, которые Владимир Путин адресовал принцу Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Об этом он рассказал в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».
После каждого забитого российской командой гола в ворота саудитов Путин обращал взор на принца и разводил руками, будто бы извиняясь. После финального свистка российский лидер обнял Аль Сауда.
«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — сказал Песков, отвечая на предположение зрителей о том, что Путин извинялся за хорошую игру россиян.
14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.
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