Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил эмоциями жесты, которые Владимир Путин адресовал принцу Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Об этом он рассказал в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

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После каждого забитого российской командой гола в ворота саудитов Путин обращал взор на принца и разводил руками, будто бы извиняясь. После финального свистка российский лидер обнял Аль Сауда.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — сказал Песков, отвечая на предположение зрителей о том, что Путин извинялся за хорошую игру россиян.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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