Лидер «Чайфа» перепел песню про 5:0

Фото опубликовано @chaif_band

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин переделал припев своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0». Свое творчество он опубликовал на странице музыкального коллектива в Instagram.

«Уходит боль, уходит боль. Россия — Саудовская Аравия 5:0», — спел он, после чего назвал отечественную сборную «молодцами, порадовавшими старца».

«Аргентина — Ямайка 5:0» — песня российской группы «Чайф» в стиле регги. Она посвящена разгромному поражению сборной Ямайки на чемпионате мира по футболу 1998 года. В 1999 году композиция получила премию «Золотой граммофон» как лучшая рок-песня.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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