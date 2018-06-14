Черчесов пообещал посбивать короны российским футболистам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу команды над Саудовской Аравией в первом матче чемпионата мира. Его слова приводит ТАСС.

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На вопрос, не опасается ли тренер, что футболисты зазнаются после крупной победы, Черчесов ответил: «Такой опасности нет, мы четко понимаем, для чего собрались, турнир на этой встрече не завершается. Игрокам нельзя забывать о том, что выиграли, но это надо отложить в сторону и сконцентрироваться на игре с египтянами».

По словам Черчесова, игрокам нужно отдохнуть. «Дайте футболистам провести вечер, а завтра мы их снова увидим. Ну а если кто-то корону наденет, мы постараемся ее сбить, а если не получится — на стадионе много мест для людей с коронами», — заявил тренер.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.

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