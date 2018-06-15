Раскрыты впечатления Путина от игры сборной России

Президент России Владимир Путин остался доволен игрой российской сборной на матче-открытии чемпионата мира по футболу против сборной Саудовской Аравии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 15 июня.

«Вы знаете, он вчера звонил после этого матча тренеру нашей сборной. Он поздравил его, но, конечно же, с оговоркой, что главные игры еще впереди, и пожелал успехов нашим футболистам в дальнейшем», — сказал представитель Кремля.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.

После каждого забитого российской командой гола в ворота саудитов Путин обращал взор на принца Саудовской Аравии и разводил руками. Дмитрий Песков, комментируя жесты главы государства, пояснил, что это были эмоции.

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