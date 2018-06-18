Украина задумалась о выгоде от ЧМ-2018

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил использовать чемпионат мира по футболу в собственным интересах. Об этом сообщает РБК по ссылкой на его интервью «5 каналу».

Министр заявил, что во время масштабного спортивного мероприятия Москва может пойти на обмен пленными с Украиной. Климкин добавил, что не ожидает освобождения всех задержанных в России украинских граждан, поскольку они могут использоваться как «средство давления».

«Жест не от чистого сердца, а направленный на то, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать», — объяснил свою позицию глава МИД Украины.

15 июня Климкин заявлял, что Украина должна испортить «футбольный праздник». Он пообещал устроить акции, которые покажут болельщикам, что они едут «в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила». Киев рассматривает ряд своих граждан, содержащихся в российских тюрьмах, в качестве политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Владимира Балуха и Александра Кольченко.

МИД Украины не рекомендовал своим гражданам посещать чемпионат мира, который проводится в России с 14 июня по 15 июля, поскольку «безопасность там никем не защищена».

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