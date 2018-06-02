На Украине рассказали о позоре главы МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодной ситуации из-за спецоперации СБУ об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко, передает NewsOne.

По его словам, то, что Климкин не знал о спецоперации и на международном уровне говорил об убийстве Бабченко, как о свершенном преступлении, повлияет на его имидж и имидж страны.

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«Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране. Такие вещи нужно предусматривать», — отметил Павленко.

Ранее в Раде посчитали, что отчет генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы Службы безопасности Василия Грицака перед послами стран «Большой семерки» унижает государство.

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

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