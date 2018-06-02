На Украине возмутились унизительным отчетом перед послами G7

Отчет генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы Службы безопасности Василия Грицака перед послами стран «Большой семерки» о целях спецоперации с российским журналистом Аркадием Бабченко — недопустим. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

«Подобные отчеты, как по мне, недопустимы, ведь они унижают наше государство и демонстрируют наличие элементов внешнего управления. Считаю, что Украина должна спросить у этих иностранцев: почему их страны не соблюдают гарантий, данных нашей стране в рамках Будапештского меморандума?» — заявил Мосийчук.

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По его мнению, Украина имеет полное право любым способом защищаться от иностранных спецслужб и террористов, и отчитываться об этом ни перед кем не обязана.

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

Организатор «убийства» Бабченко, по версии украинского силового ведомства, — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что он готовил устранение 30 человек на Украине «по заказу российских спецслужб».

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