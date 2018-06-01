Кремль назвал ситуацию с «убийством» Бабченко развесистой клюквой

Утверждения о причастности российских спецслужб к покушению на журналиста Аркадия Бабченко являются инсинуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 1 июня.

«Если говорить, скажем так, в шутку, то, не знаю как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются не чем иным как развесистой клюквой», — сказал Песков.

Материалы по теме Бабченко жив. Что происходит? Убийство оказалось операцией СБУ. Заказчиком объявили российские спецслужбы

Представитель Кремля также прокомментировал показания подозреваемого в организации преступления Бориса Германа, который утверждает, что за покушением стоит человек, якобы работающий «в приватном фонде Владимира Путина».

«Конечно, никаких таких фондов в России не существует», — подчеркнул пресс-секретарь.

Информация о смерти журналиста появилась в СМИ 29 мая. Сообщалось, что он был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

Организатор «убийства» Бабченко, по версии украинского силового ведомства, — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что он готовил устранение 30 человек на Украине «по заказу российских спецслужб».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!