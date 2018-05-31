Кремль оценил инсценировку убийства Бабченко

В Кремле считают инсценировку убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко странной историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 31 мая.

«История по меньшей мере странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, что человек жив», — сказал Песков.

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Информация о смерти журналиста появилась в СМИ 29 мая. Сообщалось, что он был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в попытке организации покушения на журналиста.

В МИД РФ назвали инцидент очередной антироссийской провокацией и осудили Службу безопасности Украины за введение в заблуждение всего мирового сообщества.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что действия Украины противоречат европейским принципам распространения достоверной информации.

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