В Европе осудили Украину за инсценировку убийства Бабченко

Действия Украины противоречат европейским принципам распространения достоверной информации, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. Его слова передает ТАСС.

«Мы не боремся с фейковыми новостями с помощью других фейковых новостей», — сказал он.

Такое заявление связано с инсценировкой Службой безопасности Украины (СБУ) убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве 30 мая. В тот же день на брифинге СБУ было объявлено, что Бабченко, ранее официально признанный полицией Киева погибшим, оказался жив. Украина утверждает, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение.

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«Убийство» журналиста объяснили необходимостью «проследить связи его организатора с заказчиками, которые находились на территории России, и зафиксировать это методами технического контроля».

МИД России назвал инцидент очередной антироссийской провокацией и осудил СБУ за введение в заблуждение всего мирового сообщества. В российском Совете по правам человека заявили, что организовавшим инсценировку убийства Бабченко следует обратиться к врачам.

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