Глава СПЧ посоветовал инсценировавшим убийство Бабченко обратиться к врачам

Глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что организовавшим инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко следует обратиться к врачам, передает РИА Новости.

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«Если действительно это была спецоперация и Аркадий Бабченко жив-здоров — слава Богу. А тем, кто это организовывал, я бы все-таки рекомендовал обратиться к врачам и подумать о том, что есть темы, на которые шутить нельзя», — сказал Федотов.

Вечером во вторник, 29 мая, украинские правоохранительные органы сообщили об убийстве Бабченко, однако в среду журналист выступил с сообщением о том, что его убийство заказали, а инсценировка стала частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение.

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», — сказал он в эфире телеканала «Громадське». Он добавил, что операция готовилась два месяца, его «посвятили» месяц назад. Организатора убийства взяли под стражу.

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