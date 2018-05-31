Раскрыты подробности о личности организатора «убийства» Бабченко

У украинских правоохранительных органов нет четких доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» Аркадия Бабченко гражданин Украины Г., представляют российские спецслужбы. Об этом в четверг, 31 мая, со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины сообщает «Страна.ua».

Некий Г., который, по мнению следствия, был завербован российскими спецслужбами и планировал убить 30 человек, — это украинский бизнесмен, который работает в сфере поставок оружия для украинской армии и в последнее время неоднократно вступал в конфликт с конкурентами на этом поприще.

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«В первых пояснениях Г. говорит, что к нему подошли сотрудники украинских правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведывательной операции. И он, как человек, который много помогает АТО (антитеррористической операции — так на Украине именовался вооруженный конфликт в Донбассе, с 30 апреля название изменено на ООС — операция объединенных сил — прим. «Ленты.ру»), в том числе и в плане поставок оружия, согласился помочь своей стране. То есть это была чистой воды провокация. А сейчас этот человек, который приходил к нему с предложением, исчез, и в Службе безопасности Украины говорят, что он работал на российские спецслужбы, но каких-либо доказательств этого в материале дела нет. Заказчик там фигурирует как "неустановленное лицо", сотрудничающее со спецслужбами РФ», — рассказал источник «Страны.ua».

Юрист Андрей Смирнов на своей странице в Facebook написал, что задержанный «настойчиво заявляет, что заказчиком всего происходящего был Департамент контрразведки СБУ, называет анкетные данные конкретного куратора и его номер телефона». «Но следствие непоколебимо, и во врученном подозрении заказчик — "неустановленное следствием лицо"», — добавил Смирнов, сославшись на источники в «комфортабельных казематах СБУ». О том, что украинские правоохранители пытались «закошмарить» Г., написал и его адвокат Евгений Солодко.

В среду, 30 мая, на брифинге СБУ было объявлено, что Аркадий Бабченко, ранее официально признанный полицией Киева погибшим, оказался жив. Украина утверждает, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение.

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