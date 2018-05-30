Опубликовано видео задержания заказчика покушения на Бабченко

Служба безопасности Украины опубликовала на YouTube ролик, на котором происходит задержание заказчика покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
На кадрах двое мужчин идут за третьим, который держит в руке сверток бумаг. Затем его прижимают к капоту и усаживают в автомобиль. Лица задержанного и сотрудников СБУ скрыты.
В среду, 30 мая, на брифинге СБУ было объявлено, что Аркадий Бабченко, ранее официально признанный полицией Киева погибшим, оказался жив. Украина утверждает, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение.
Подробности украинской спецоперации по поимке заказчиков убийства Бабченко — в материале «Ленты.ру».
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