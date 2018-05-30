Опубликовано видео задержания заказчика покушения на Бабченко

Служба безопасности Украины опубликовала на YouTube ролик, на котором происходит задержание заказчика покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

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На кадрах двое мужчин идут за третьим, который держит в руке сверток бумаг. Затем его прижимают к капоту и усаживают в автомобиль. Лица задержанного и сотрудников СБУ скрыты.

В среду, 30 мая, на брифинге СБУ было объявлено, что Аркадий Бабченко, ранее официально признанный полицией Киева погибшим, оказался жив. Украина утверждает, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение.

Подробности украинской спецоперации по поимке заказчиков убийства Бабченко — в материале «Ленты.ру».

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