Динозавры и Курт Кобейн «воскресли» вслед за Бабченко

Пользователей социальных сетей ошеломило разоблачение журналиста Аркадия Бабченко, который оказался жив. В соцсетях принялись иронизировать над внезапным «воскрешением» журналиста.

Микроблогер Роман Бордунов в трех фразах описал реакцию пользователей на жизнь, смерть и «воскрешение» Бабченко:

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 30 мая 2018, 14:43

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 30 мая 2018, 14:39

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 30 мая 2018, 14:33

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 30 мая 2018, 14:27

Материалы по теме Бабченко жив. Что происходит? Убийство оказалось операцией СБУ. Заказчиком объявили российские спецслужбы

Ранее 30 мая Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Журналист заявил, что участвовал в спецоперации по поимке организатора покушения на его убийство. Ее готовили в течение месяца. Результатом стало задержание организатора покушения. По данным СБУ, им оказался гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами. СБУ утверждает, что для убийства журналиста он нанял бывшего участника АТО, пообещав вознаграждение в 40 тысяч долларов.

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