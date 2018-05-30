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Организатора покушения на Бабченко обвинили в планировании десятков убийств

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Василий Грицак

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в ходе брифинга в Киеве заявил, что организатор покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко планировал убить на Украине 30 человек. Его цитирует телеканал «112 Украина».

«Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения, вдумайтесь в цифру — 30 человек на территории Украины. Этот заказ был пробным», — сказал Грицак.

Глава ведомства заверил, что СБУ уже известны фамилии некоторых потенциальных жертв.

На брифинге появился и сам Бабченко, об убийстве которого украинские правоохранительные органы сообщили вечером 29 мая. Он объяснил, что его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации, которая помогла задержать организатора преступления.

По данным СБУ, им оказался гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами. Ведомство утверждает, что для убийства журналиста он нанял бывшего участника антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины, которому пообещал вознаграждение в 40 тысяч долларов.

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