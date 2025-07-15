В ЕС обсудят финансирование ВСУ из замороженных российских активов

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) обсудят финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из замороженных активов России. Об этом сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.
«Сегодня мы не обсуждали эту тему. Она будет обсуждаться на „Гимнихе“ (неформальной встрече министров иностранных дел — прим. «Ленты.ру») в конце августа», — сказала евродипломат.
Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность конфисковать замороженные в США российские активы и передать их украинской стороне.