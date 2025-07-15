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18:26, 15 июля 2025Мир

В ЕС обсудят финансирование ВСУ из замороженных российских активов

Главы МИД ЕС обсудят финансирование ВСУ из замороженных активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) обсудят финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из замороженных активов России. Об этом сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

«Сегодня мы не обсуждали эту тему. Она будет обсуждаться на „Гимнихе“ (неформальной встрече министров иностранных дел — прим. «Ленты.ру») в конце августа», — сказала евродипломат.

Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность конфисковать замороженные в США российские активы и передать их украинской стороне.

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