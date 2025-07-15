Под Москвой произошел конфликт между местными жителями и строителями

В Подмосковье между местными жителями и строителями произошел конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.
Разногласия произошли в Краснозаводске около дома на улице 1 Мая. Полицейские выяснили, что группа местных пришла туда, чтобы выяснить отношения с уроженцами Ингушетии и Чечни, занимавшимися реконструкцией Дома культуры.
Правоохранители оперативно вмешались в ситуацию и урегулировали конфликт. Строители отметили, что после случившегося не планируют возвращаться на стройобъект. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Сочи полицейские задержали четырех участников драки, произошедшей у подъемника горного курорта.