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18:34, 15 июля 2025Силовые структуры

Под Москвой произошел конфликт между местными жителями и строителями

В Подмосковье полиция пресекла конфликт между местными жителями и строителями
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье между местными жителями и строителями произошел конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

Разногласия произошли в Краснозаводске около дома на улице 1 Мая. Полицейские выяснили, что группа местных пришла туда, чтобы выяснить отношения с уроженцами Ингушетии и Чечни, занимавшимися реконструкцией Дома культуры.

Правоохранители оперативно вмешались в ситуацию и урегулировали конфликт. Строители отметили, что после случившегося не планируют возвращаться на стройобъект. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сочи полицейские задержали четырех участников драки, произошедшей у подъемника горного курорта.

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