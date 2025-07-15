Стала известна судьба участников массовой драки у подъемника в Сочи

В Сочи полицейские задержали четырех участников драки у подъемника

В Сочи полицейские задержали четырех участников драки, произошедшей у подъемника горного курорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанные — приезжие из Тюмени и Кемеровской области. Они знакомы друг с другом, но объяснить причины конфликта не смогли. Мужчин привлекли к административной ответственности. Им грозит штраф или 15 суток ареста.

Массовая драка на «Газпром Поляне» произошла 12 июля. В тот день курорт проводил акцию и предлагал покататься на канатной дороге за 100 рублей вместо 2 тысяч рублей. На видео с места происшествия заметно, что один из дебоширов жестоко избил женщину, назвав ее «шваброй».