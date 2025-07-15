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11:58, 15 июля 2025Силовые структуры

Стала известна судьба участников массовой драки у подъемника в Сочи

В Сочи полицейские задержали четырех участников драки у подъемника
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Сочи полицейские задержали четырех участников драки, произошедшей у подъемника горного курорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанные — приезжие из Тюмени и Кемеровской области. Они знакомы друг с другом, но объяснить причины конфликта не смогли. Мужчин привлекли к административной ответственности. Им грозит штраф или 15 суток ареста.

Массовая драка на «Газпром Поляне» произошла 12 июля. В тот день курорт проводил акцию и предлагал покататься на канатной дороге за 100 рублей вместо 2 тысяч рублей. На видео с места происшествия заметно, что один из дебоширов жестоко избил женщину, назвав ее «шваброй».

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