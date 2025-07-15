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18:21, 15 июля 2025Бывший СССР

На Украине отставку премьера связали с недовольством одним олигархом в Вашингтоне

Экс-премьер Украины Азаров: Отставка премьера Шмыгаля связана с опалой Ахметова
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля связана с опалой его «реального» руководителя бизнесмена Рината Ахметова. С недовольством олигархом в Вашингтоне кадровые перестановки связал в беседе с ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Отставка Шмыгаля была предсказуема, об этом говорили уже порядка двух месяцев. Связано это с тем, что его реальный руководитель Ринат Ахметов попал в определенную опалу в США», — заявил экс-чиновник.

Он выразил предположение, что американские власти напрямую попросили Киев уволить главу правительства.

Ранее Денис Шмыгаль направил обращение Верховной Раде Украины с просьбой принять отставку и выложил фото заявления. Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие, но не объяснил причины ухода с поста.

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