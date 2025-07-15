Азаров: Свириденко выдвинули премьером Украины из-за соглашения по недрам

Юлия Свириденко была выдвинута на должность премьер-министра Украины, поскольку подписала соглашение по недрам с США. Об этом заявил бывший премьер республики Николай Азаров, передает ТАСС.

«Она известна тем, что подписала соглашение с США, по которому передала недра и инфраструктуру Украины американцам», — рассказал Азаров.

По его словам, США дали одобрение на ее назначение, так как она своим поступком «проявила послушание». Он добавил, что в остальном Свириденко не имеет представлений об экономике и современном рынке: она «ни дня не работала на каком-либо предприятии».

Ранее Азаров рассказал, что отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля связана с опалой его «реального» руководителя бизнесмена Рината Ахметова. Он выразил предположение, что американские власти напрямую попросили Киев уволить главу правительства.