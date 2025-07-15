Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 15 июля 2025Бывший СССР

Причину выдвижения Свириденко на пост премьера Украины объяснили

Азаров: Свириденко выдвинули премьером Украины из-за соглашения по недрам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Caisa Rasmussen / TT News Agency via REUTERS / Reuters

Юлия Свириденко была выдвинута на должность премьер-министра Украины, поскольку подписала соглашение по недрам с США. Об этом заявил бывший премьер республики Николай Азаров, передает ТАСС.

«Она известна тем, что подписала соглашение с США, по которому передала недра и инфраструктуру Украины американцам», — рассказал Азаров.

По его словам, США дали одобрение на ее назначение, так как она своим поступком «проявила послушание». Он добавил, что в остальном Свириденко не имеет представлений об экономике и современном рынке: она «ни дня не работала на каком-либо предприятии».

Ранее Азаров рассказал, что отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля связана с опалой его «реального» руководителя бизнесмена Рината Ахметова. Он выразил предположение, что американские власти напрямую попросили Киев уволить главу правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

    Российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту

    Пользователи сети начали сжигать Лабубу из-за слухов о демоне

    Найдены гробница и сокровища правителя древнего города майя

    В России высказались о будущем бомб с УМПК

    Российских холостяков предложили отправлять в армию за отсутствие свиданий

    Украинские беспилотники взорвались во дворах двух домов в российском регионе

    В российском городе автомобиль ушел под землю

    Петербургский депутат собрал продуктовую корзину на 1000 рублей. Почему это разозлило россиян?

    Под Москвой произошел конфликт между местными жителями и строителями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости