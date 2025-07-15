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18:17, 15 июля 2025Ценности

Лариса Гузеева опубликовала фото с сединой и восхитила подписчиков

Екатерина Ештокина

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала фото с сединой и восхитила подписчиков. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,2 миллиона подписчиков.

66-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в ярко-оранжевой рубашке, держа в руках собаку мелкой породы. При этом она собрала волосы в высокий пучок, демонстрируя потерявшие естественный цвет пряди.

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Пользователи сети оценили образ Гузеевой в комментариях под постом. «Ларочка, вы прям помолодели!», «Какая вы красивая», «Вы очень милая без макияжа и красивая», «Вот такая естественная, обожаю Лару», — написали они.

Ранее в июле Гузеева показала внешность после фотошопа с фразой «так себе нравлюсь больше». Ведущая в бордовой рубашке распустила уложенные волнами волосы и подчеркнула глаза черными стрелками.

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