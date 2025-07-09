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14:25, 9 июля 2025Ценности

Гузеева показала внешность после фотошопа с фразой «так себе нравлюсь больше»

Ведущая Лариса Гузеева заявила, что больше нравится себе после фотошопа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала внешность после фотошопа и заявила, что «так себе нравится больше». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,2 миллиона подписчиков.

66-летняя знаменитость продемонстрировала кадр, на котором позировала в красной блузке. Также ведущая распустила уложенные волнами волосы и подчеркнула глаза черными стрелками.

В свою очередь, в подписи звезда фильма «Жестокий романс» указала, что ретуширует свои снимки. «Я не единственная, кто пользуется фотошопом, согласитесь. Так я себе нравлюсь немного больше, и это нас с вами объединяет», — заявила она.

В июне Гузеева также обратилась к критиковавшим ее смену имиджа хейтерам.

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