Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:20, 24 июня 2025Ценности

Гузеева ответила на критику ее кардинальной смены имиджа

Телеведущая Гузеева обратилась к критиковавшим ее смену имиджа хейтерам
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику кардинальной смены имиджа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором продемонстрировала новый образ. Так, она запечатлела себя на камеру в зеркало с длинными черными волосами и осветленными прядями у лица. Кроме того, на размещенном кадре видно, что артистка осветлила брови, а также оформила черные стрелки и нанесла на губы темную помаду.

В описании к посту Гузеева обратилась к хейтерам, которые ее критикуют за преображение. «Я, честно говоря, не понимаю, как незначительное изменение во внешности, что абсолютно естественно для моей профессии, может вызвать столько ненависти и агрессии. Правда», — возмутилась она.

В мае Гузеева показала внешность на фото времен молодости. Телеведущая выложила черно-белый кадр, на котором позировала со стрижкой каре и челкой, прикрывающей брови.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не знают, какого ***** они творят!» Трамп разочаровался в Израиле из-за нарушения перемирия. Чем это грозит Ближнему Востоку?

    Дом в российском городе затопило после ливня и капремонта

    Назван продукт для снижения артериального давления

    Атаковавший российское село солдат ВСУ попал в плен и получил срок

    Медведь и медведица сбежали из вольера и съели недельный запас меда за час

    Зеленский провел первую встречу на саммите НАТО

    В драке за сердце россиянина новая возлюбленная победила бывшую и получила уголовное дело

    Россияне назвали главные проблемы экологии

    Звезда советского фильма «Цирк» умер в США

    Импортное оружие оказалось вредным для экономики Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости