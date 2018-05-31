Названа причина инсценировки убийства Бабченко

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» объяснил необходимость инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Была задача сделать инсценировку убийства Аркадия Бабченко для того, чтобы проследить связи организатора данного убийства с заказчиками, которые находились на территории России, и зафиксировать это методами технического контроля. Что касается самого метода инсценировки убийства — этот метод стар как мир», — сказал парламентарий.

По словам Геращенко, для того, чтобы доказать вину организатора, украинским спецслужбам было необходимо задокументировать «факт отчетности организатора перед заказчиками о проделанной работе».

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«Аркадий Бабченко мог сам сказать, что "извините, но я на такой риск идти не хочу, пожалуйста — ловите киллера, я выйду с вами, скажу, что операция прошла успешно". Но он, понимая, что необходимо документировать до конца связи заказчиков и организаторов, пошел на это», — отметил депутат Рады.

«Для этого нужно было создать полное впечатление реальности у организатора, которого задержали в Киеве, что это убийство произошло. Поэтому и были задействованы заявления официальных органов, опубликованы фотографии с места якобы убийства Бабченко и многие другие вещи», — заключил Геращенко.

30 мая Служба безопасности Украины заявила, что Аркадий Бабченко, ранее официально признанный полицией Киева погибшим, оказался жив. Украина утверждает, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение.

На брифинге СБУ появился и сам Бабченко, об убийстве которого украинские правоохранительные органы сообщили вечером 29 мая. Он объяснил, что его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации, которая помогла задержать организатора преступления.

По данным СБУ, им оказался гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами. Ведомство утверждает, что для убийства журналиста он нанял бывшего участника антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины, которому пообещал вознаграждение в 40 тысяч долларов.

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